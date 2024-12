Raske haiguse, näiteks dementsuse loo jutustamine, on emotsioone korrastava mõjuga

Kõige olulisem on kohe peres rääkida, millised on hirmud. Keerulise olukorra sees ei ole tihti mahti jutustada, oma lugu jagada. On vaja teha otsuseid, olukorraga tegeleda. «Erinevate keeruliste diagnooside, teiste hulgas dementsuse puhul, on kõige olulisem omavahel peres jagada, millised on kellegi hirmud, eri tabud, stsenaariumid. See teeb võimalikuks edasise normaalse suhtluse ja loob loomulikkust uueks normaalsuseks. Muidu kannavad kõik pinget, räägivad aastaid kõrgendatud häälel ja tõstavad moosipurke ringi,» selgitas Kaschan. Ta lisas, et lugude jutustamine on tegelikult mõlemasuunaline suhtlusvahend. «Ka teise inimese loo kuulamine tekitab tihti kuuldud olemise tunde – kellelgi on veel nii, järelikult ma olen ka normaalne. Jagatud lugu võib olla ka väga lühike, kasvõi kolm sõna: «Mul on hirm.» Ka suuline jagamine saab mõttesõlgust tuua, ent ka täiesti vabas vormis kirjutamine on protsessina veelgi korrastavama mõjuga. See annab meile oma hääle ja natukenegi kontrolli tunnet, mis on eriti oluline olukordades, kus seisame silmitsi määramatusega.»