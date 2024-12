Teisipäeval avalikustatud meetmete kohaselt on «vähem tervislike» toitude ja jookide reklaamimine alates järgmise aasta oktoobrist lubatud vaid õhtuti pärast kella 21.00.

Riikliku tervishoiuteenistuse (National Health Service ehk NHS) andmetel on Suurbritannias laste rasvumine tõusuteel – iga kümnes nelja-aastane laps on rasvunud. Samuti kannatab iga viies viieaastane laps liigse suhkru tarbimisest põhjustatud hambakaariese all.