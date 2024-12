Austraalia teadlased on näidanud, et korduv transkraniaalne magnetstimulatsioon (rTMS) enne valulikku sündmust, nagu operatsioon, võib ära hoida kroonilise valu tekkimise. rTMS on mitteinvasiivne meetod, mis kasutab lühikesi magnetimpulsse aju kindla piirkonna, näiteks motoorse korteksi, stimuleerimiseks, muutes neuronite aktiivsust.