Professor Katrin Tiidenberg: lihtsalt pöidlarullides jätad end ilma võimalusest saada positiivset tagasisidet

Tiidenbergi arvates ei tasu ka alahinnata, et sotsiaalmeedia leevendab igavust ja lahutab meelt. See omakorda aitab vähendada ärevust ja stressi. «Ma ei ütle, et sotsiaalmeedias pole infot, mis teeb vastupidist, ärritab ja ajab ärevaks, on muidugi. Ent seal on ka palju sisu, mida lapsed kasutavad selleks, et võtta korraks hetk iseenda jaoks,» märgib teadlane.

Kokkulepped vanemate ja laste vahel

Digiseadmed ei erine kõigest muust, mille kasutamise puhul on lastel vaja vanemlikku suunitlust. «Sotsiaalmeedia ja nutiseadme kontekstis käitub mingi hulk täiskasvanuid, nagu oleksid kuu pealt kukkunud. Nagu neil enne ei oleks olnud kogemust, et lastel on kohati probleemid eneseregulatsiooniga ja et neile ei saa jätta vastutust oma käitumist ise kontrollida.» Kommide söömise ja krõpsude ostmise puhul mõistavad Tiidenbergi sõnul vanemad hästi, et laste tarbimiskäitumist on vaja suunata. «Ja siis sotsiaalmeedia ja nutiseadmete puhul järsku tõstame käed püsti ja ütleme, et ei tea, mis toimub. See on täpselt sama asi – muidugi neil ei ole eneseregulatsiooni võimet, aga neil ei ole seda ka muude asjade osas,» selgitab Tiidenberg.