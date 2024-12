KES SAID TUNNUSTUSE? Sikkut tõi esile rahvatervishoiu arendanud ja tervisedendamisse panustanud inimesi

«Meie laste tervis on Eesti tulevik. Paraku näeme üha sagedamini probleeme, nagu tasakaalustamata toitumine, ülekaal ja vähene liikumine, mis mõjutavad laste tervist ja elukvaliteeti ka edaspidi. Samas on meil igas Eesti otsas suurepäraseid inimesi ja eestvedajaid, kes igapäevaselt panustavad meie ühiskonna tervema tuleviku nimel,» ütles terviseminister Riina Sikkut ja lisas, et tänase tunnustamisürituse peamine eesmärk on märgata ja väärtustada nende inimeste ja algatuste panust. «Ennetustöö ei tohi jääda märkamatuks, sel on suur ja kaugeleulatuv mõju,» lisas ta.