Kui palju tohib valuvaigistied võtta?

Proviisori sõnul kehtib valuvaigistite tarvitamisel kuldreegel: nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik. «Valu ei pea kannatama ning pole vaja loota, et küll see ise mööda läheb. Pigem tuleks võtta vajalik annus valuvaigistit kohe sisse. Ei pea kartma ka mitu korda päevas ravimi võtmist, kuid jälgida tuleks ravimi maksimumannuseid, mis on infolehtedes alati kirjas.»