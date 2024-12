Briti teadlased töötasid välja ainulaadse uriinitesti, millega on võimalik vähki avastada

Vähirakud. Pilt on illustratiivne.

Suurbritannias on kopsuvähk levinuimate vähitüüpide seas kolmandal kohal, diagnoositakse aastas umbes 50 000 uut juhtu. Enam kui 46 protsendil juhtudest tuvastatakse vähk hilises staadiumis, mil ravi on keerulisem. Teadlased loodavad, et uus uriinitest võimaldab avastada haiguse varajasi märke, parandades patsientide ellujäämisvõimalusi.