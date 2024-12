Vähi teket võib soodustada tüütu tegelane

Uuring, mis avaldati ajakirjas The Lancet Microbe, näitab, et need kaks E. coli tüve on sagedamini levinud tööstusriikides, kus põhjustavad arvukalt kuseteede ja vereringe infektsioone. Kuigi need tüved ei põhjusta toidumürgitust, seostatakse neid kõrgema vähi esinemissagedusega.