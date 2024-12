Neuroloog selgitab: mis juhtub meie ajus, kui vananeme

Telomeerid ja vananemine

Telomeeride pikkust on pakutud välja kui üht bioloogilise vanuse markerit, kuigi selle täpsus ja kasulikkus on endiselt uurimisel. Telomeraas on ensüüm, mis suudab telomeere pikendada. Enamikus somaatilistes rakkudes on see inaktiivne, kuid teatud rakkudes, näiteks tüvirakkudes on see aktiivne.