Kas tööandjad peavad töötervishoiuarsti soovitusi järgima?

«Meie ettevõttes käidi töötajatele tervisekontrolli tegemas. Saime kätte ka tervisekontrolli otsused ja seoses sellega on küsimus, et kui otsusesse on kirjutatud, et «Vajalik massaaž õlavöötmele ja seljale 10 korda», siis kas see on tööandjale kohustuslik, st tööandja peab seda täitma ning selle eest tasuma?» küsib lugeja.