Vastsündinud võivad saada uut vaktsiini, mis kaitseb rotaviiruse eest

Philadelphia Lastehaigla (CHOP) teadlased avastasid, et rotaviiruse vaktsiini tüvede edasikandumine vastsündinute intensiivraviosakonnas (NICU) on harv ning ilma kliiniliste tagajärgedeta. Uuring kinnitab, et vaktsiini andmine haiglas viibivatele imikutele pakub rohkem immuunkasu kui võimalikku riski.