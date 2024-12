Lasnamäel saavad riskirühmad tasuta vaktsineerida gripi ja Covid-19 vastu

«Gripp võib põhjustada rasket haigestumist ja eriti tõsised võivad haiguse tagajärjed olla riskirühma kuuluvate inimeste jaoks. Igal aastal satub Eestis gripi tõttu haiglasse sadu inimesi. Viirushaiguste hooaeg on juba alanud ja vaktsineerimine on parim viis rasket haigestumist ennetada,» ütles Lasnamäe Medicumi perearst Tommi Ründal. «Vaktsiini kaitse kujuneb keskmiselt kahe nädala jooksul pärast kaitsesüsti. Selleks, et pühade ajal terveks jääda, on just praegu õige aeg end vaktsineerimisega kaitsta.»