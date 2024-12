Doktoritöö näitas, et Eesti ajateenijatel on ühe levinud vitamiini puudus

Tulemused näitasid, et ajateenistuse ajal esines D-vitamiini defitsiit juba suvekuudel ning see süvenes oluliselt kevadeks. «Madalas annuses ehk 600 ühiku D-vitamiini võtmisel vereseerumi 25(OH)D tase langes, 1200 ühiku pikaajaline D-vitamiini võtmine ei tõstnud vereseerumis 25(OH)D taset ning 4000 ühiku D-vitamiini manustamisel oli selgelt positiivne efekt. Samuti leiti, et D-vitamiini lisamanustamine ei anna positiivset efekti füüsilisele võimekusele ning defitsiit ega ka kriitiline defitsiit ei oma negatiivset toimet füüsilisele võimekusele ajateenistuse käigus,» selgitas dr Rips.

Dr Leho Rips kaitses doktoritööd «The influence of vitamin D on the physical performance of conscripts in the Estonian Defence Forces» 6. detsembril. Doktoritöö juhendajad on lektor Madis Rahu, professor Jüri-Toomas Kartus, doktor Alar Toom ja doktor Mart Kull. Doktoritöö läbiviimist rahastas Kaitseressursside Amet.