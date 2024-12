Kliiniline psühholoog õpetab probleeme mõtestama ja keeruliste olukordadega toime tulema

«Probleeme ei pruugi saada alati lahendada, kuid see, kuidas me probleemidest mõtleme, neid tajume ja käsitleme, võib ise olla võti muutuste loomisele,» rääkis Verge juht ja ja kliiniline psühholoog Airiin Demir, kelle sõnul aitab probleemidele otsa vaadata, parimat lahendust valida ja seeläbi vaimset tasakaalu hoida nelja tooli meetod. «Toolide metafoor aitab näha, et probleemide mõtestamiseks on mitu teed. Lähenemisi saab teadlikult valida ja muuta, justkui istudes ühelt toolilt teisele.»

Esimene ja tuntuim viis probleemide lahendamiseks – tool, millel istume tõenäoliselt kõik päevas mitu korda, on probleeme aktiivselt lahendada. Airiin selgitab, et siinpuhul on kõige olulisem esmalt probleem selgelt defineerida – mis on probleem, kelle probleem see on ning mis on faktid. «Tihti unustatakse ära faktid või need on väga erinevad sellest, mis on reaalsus, ning tegelik olukord aetakse segamini arvamusega,» märgib ta.