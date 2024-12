Annabel rääkis kurnavast võitlusest vähiga. Ta kirjeldas väikese lapse hirmu raviks kasutatud masina ees, mille signaalkellad hakkasid öösel helisema, tähistades, et arstid tulevad süsti tegema. Teine masin, milles tuli viibida kuni kaks tundi, kurnas lapse täielikult. Arstid viskasid nalja, et enne seadmesse sisenemist süstiti lapsele ainet, mis paneb ta helendama. «Kui ma tulin välja, olin väga väsinud. Arvasin, et ma tõepoolest helendan,» meenutas Annabel. «Mul oli kergem, sest isa istus need kaks tundi kõrval ja luges mulle raamatut. Kui pere tuli haigla kohvikusse, olin väga õnnelik.»