Inna Kramer: laste heaks tehtud annetused on panus tulevikku

«Kui me räägime lastest, ei saa me minna mööda faktist, et lapsed on meie elanikkonnast 25 protsenti, tulevikust aga 100 protsenti, sõnas Kramer. ««Laste heaks tehtud annetused on panus tulevikku. Oleme toetusfondiga püüelnud oma 32-aastase eksistentsi ajal selle poole, et me suudaksime Tallinna Lastehaiglas pakkuda lastele parimat meditsiiniabi, mis antud ajahetkel võimalik. Oleme alates fondi loomisest 1993. aastal panustanud laste tervisesse 40 miljonit eurot. Möödunud aastal tegi meile annetusi 145 ettevõtet-organisatsiooni ja üle 11 100 eraisiku. Meie annetajate hulgas on naisi 67 protsenti ja mehi 33 protsenti.»

Kramer märkis, et aja jooksul on annetuste kasutamine muutunud. «Täna me kasutame toetusi meditsiiniaparatuuri ja ravimite muretsemiseks. Aparaadi hinnas, kas ta on mõeldud lastele või täiskasvanutele – seal vahet pole. Aitame kaasa ka personalikoolitustele. Oleme panustanud palju sellesse, et haigla oleks lapsesõbralikum, et seal oleks lapsel parem olla. Näiteks traumapunkti renoveerimisel tegime palju selleks, et seal oleks lastel lõbusam. Seal on interaktiivne akvaarium ning piltidega piletisüsteem. Kümmekond aastat oleme korraldanud ülekaaluliste laste terviselaagreid. Oleme abiks olnud kõnniroboti soetamisel ja ka käerobot on meil olemas. Eriti õnnelikud oleme aga emapiimapanga loomise üle.»