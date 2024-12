Tallinna lastehaiglas avatakse uus valvearsti teenus

Abilinnapea Karl Sander Kase sõnul on valvearsti teenuse loomise eesmärk pakkuda peredele täiendavat tuge. «Usun, et kõik lapsevanemad teavad, et mõni tervisemure tundub nii suur, et vajab kohest vastust. Paraku ei ole alati võimalik perearsti juurde piisavalt kiiresti aega saada ning EMO ei pruugi olla konkreetsel juhul sobiv koht kuhu pöörduda. Seetõttu testimegi järgmisel aastal valvearsti teenust, et muuta esmatasandi arstiabi laste jaoks kättesaadavamaks. Kui projekt kujuneb edukaks siis kaalume selle laiendamist ka teistele vanusegruppidele,» ütles Kase.