Tuvastati põletiku seos üllatava terviseprobleemiga

«See uuring on põnev samm edasi meie arusaamas vaimse tervise häirete tekkemehhanismidest. Neuroloogina näen siin olulist silda neuroloogia ja psühhiaatria vahel,» kommenteerib neuroloog dr Toomas Toomsoo. Ta lisab, et põletiku rolli ajuhaigustes, nagu Alzheimeri tõbi, on täheldatud juba varem, kuid selle uuringu leiud laiendavad seda arusaama ka psühhiaatrilistele häiretele. «Eriti huvitav on pikaajaline jälgimisperiood, mis võimaldab näha seoseid aastate lõikes. See rõhutab vajadust vaadata patsiendi tervist terviklikult ja pikaajaliselt. Samuti avab see uusi võimalusi ennetustööks – võib-olla tulevikus saame põletikumarkerite jälgimisega tuvastada inimesi, kes võivad vajada varasemat sekkumist vaimse tervise probleemide ennetamiseks,» räägib Toomsoo.

Ta rõhutab, et oluline on meeles pidada, et korrelatsioon ei tähenda tingimata põhjuslikku seost. «Vajame veel palju uuringuid, et täpselt mõista, kuidas on omavahel seotud põletik ja vaimne tervis. Samuti ei tohi unustada teisi olulisi vaimset tervist mõjutavaid tegureid, nagu keskkond, elustiil ja geneetika,» räägib neuroloog, kelle sõnul on see uuring kokkuvõttes põnev samm edasi personaliseeritud meditsiini suunas, kus saab paremini mõista iga patsiendi individuaalseid riskitegureid ja vajadusi.