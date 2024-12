Kardioloog selgitab, kellele on kasulik koormustest

Koormustest ennetusmeetmena riskigruppidesse kuuluvatele inimestele ja südamehaigetele

Südamehaigused võivad areneda aastaid, ilma et inimene neid tunneb. Koormustest on efektiivne ja kiire vahend südameprobleemide varajaseks tuvastamiseks, isegi kui sümptomid on kerged või puuduvad. Nõnda võib südameinfarkt olla ennast tervena tundnud inimese esimene südamehaigus. Nendel, kellel on olemas südame-veresoonkonna riskifaktorid (nagu kõrgenenud vererõhk, diabeet, ülekaal, suitsetamine, varased südamehaigused pereliikmetel), aitab koormustest tuvastada südamehaiguste varajasi märke, mille väljaselgitamine on esimene samm, et vältida südameinfarkti või insulti, ning alustada õigeaegselt riskifaktorite mõjutamisega (raviga). Südamehaigetel saab koormustesti alusel saab hinnata, kas südame-veresoonkond on valmis taluma igapäevaelu koormust, ja anda soovitusi optimaalseks kehaliseks koormuseks.