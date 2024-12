Olulist vähi tekkimise põhjust saab lihtsalt vältida

Euroopa Nõukogu sel aastal vastu võetud soovitus seab ambitsioonika eesmärgi: 2030. aastaks peaks vähemalt 90% ELi sihtrühma kuuluvatest tüdrukutest kuni 15. eluaastani olema HPV vastu vaktsineeritud ning ka poiste vaktsineerimismäärad peaksid märkimisväärselt paranema.

Soovitus on oluline osa Euroopa vähitõrje kavast, et parandada inimeste papilloomiviiruse (HPV) ja B-hepatiidi viiruse (HBV) vastaste vaktsiinide kasutuselevõttu ja seiret, kuna need viirused on teadaolevalt erinevate vähivormide põhjustajad.

HPV põhjustab emakakaelavähki ning mitmeid teisi vähkkasvajaid nagu näiteks suuneeluvähk, anaalvähk nii naistel kui ka meestel. B-hepatiidi viirus on seotud omakorda maksavähi tekkeriskiga. Tegemist on aga vaktsiiniga välditavate vähkidega, mida saab ennetada.

Belgia asepeaminister ning tervise- ja sotsiaalminister Frank Vandenbroucke sõnas Euroopa Nõukogu soovituse järgselt, et suur osa vähijuhtudest on tänaseks ennetatavad: «Võtmetähtsusega on ennetuses mitte ainult alkoholi, tubaka ja toitumise aspektid, vaid ka viirusevastased vaktsiinid.» Vandenbroucke lisas, et soovitus annab liikmesriikidele raamistiku vaktsineerimiskatvuse suurendamiseks, teadlikkuse tõstmiseks ning valeinfo vastu võitlemiseks.

Seatud eesmärkide saavutamiseks kutsutakse liikmesriike tagama, et HPV ja HBV vastane vaktsineerimine oleksid tasuta ja kergesti kättesaadavad. Samuti rõhutatakse lapsevanemate ja noorte parema teavitamise olulisust vaktsineerimisest, valeinfo vastu võitlemist ning vaktsiinidega ennetatavate vähivormide vastase vaktsineerimise integreerimist riiklikesse vähitõrjeplaanidesse.