Laste silmapõletik: kuidas märgata, ravida ja vältida tüsistusi?

Ravi algab kodusest ennetusest

Raukas selgitab, et laste silmaprobleemid võivad mõnikord olla nähtavad ja teinekord varjatud. «Kasvava organismi silmi tuleb aegsasti kontrollida. Oluline on probleeme varakult avastada ja ravida, see aitab hilisemaid tüsistusi vältida,» toonitab proviisor.

Konkreetne ravi sõltub põletiku põhjusest. Kui silmaarst määrab silmatilgad või salvi, tuleb neid kasutada täpselt ettenähtud aja. «Enne silmarohu manustamist tuleb silmad puhastada keedetud ja jahutatud veega, kasutades eraldi puhastuslappi mõlema silma jaoks,» soovitab Raukas. Samuti on oluline vältida ravikuuri katkestamist, sest poolelijätmine võib viia haiguse kordumiseni.

Kodune hooldus hõlmab ka lapse hügieeni eest hoolitsemist, et vältida nakkuse levikut. Käsi tuleks pesta sageli ning kasutada lapsele eraldi käterätikuid või ühekordseid paberrätikuid. «Silmi ja nägu mustade kätega ei tohi kindlasti hõõruda, seda tasub lapsele aegsasti selgitada. Samas ei tohi ka pisikutega hirmutada, sest see võib hiljem psühholoogiliselt suurt ärevust põhjustada,» rõhutab proviisor. Ta lisab, et kõige parem on silmapõletiku ajal kasutada näo kuivatamiseks ühekordseid salvrätikuid, sest see aitab hoida ära viiruse leviku.