Euroopas tõstavad pead kolm loomadelt levivat haigust

Listerioosi juhtumite arv (2952) kasvas aastatel 2019–2023 pidevalt, saavutades kõrgeima taseme alates 2007. aastast. Selle põhjuseks võib olla Euroopa elanikkonna vananemine — 21,3 protsenti eurooplastest on üle 65-aastased. Vanusega seotud krooniliste haiguste sagenemine suurendab vanemate inimeste seas tõsiste sümptomite riski. Peamised nakkusallikad on valmistoidud, nagu külmsuitsulõhe, lihasaadused ja piimatooted. Andmed näitavad, et valmistoidu proovides ületavad Listeria monocytogenes’i lubatud saastetasemed 0,11–0,78% juhtudest, kõrgeim tase esines fermenteeritud vorstides.