Vanaduses nupp nokib, kui see näitaja on hea

Uuring näitab, et see seos püsib sõltumata kahest olulisest kognitiivse languse riskitegurist: vanusest ja APOE4 geeni kandmisest, mis suurendab dementsuse tekkeriski.

Kardiorespiratoorne vorm on füsioloogiline näitaja, mis mõõdab aeroobset võimekust ja mida saab parandada regulaarse aeroobse treeninguga. Kuigi see on seotud vanusega seotud kognitiivse languse ja dementsuse riski vähenemisega, pole seni olnud selge, milliseid kognitiivseid aspekte see mõjutab.