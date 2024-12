Teadlased paljastasid «halva» kolesterooli saladuse

Uurijad suutsid esimest korda näidata, kuidas madala tihedusega lipoproteiinide (LDL) peamine struktuurvalk seondub oma retseptoriga (LDLR), mis algatab lipoproteiinide eemaldamise verest, ja mis juhtub, kui see protsess häirub, vahendab Medical Xpress.

Avastus, mis avaldati ajakirjas Nature, süvendab arusaamist sellest, kuidas LDL soodustab südamehaiguste teket – need on maailmas juhtiv surmapõhjus – ning võib viia personaalsemate ja tõhusamate LDLi alandavate ravimeetodite väljatöötamiseni.

«LDL on üks peamisi südame-veresoonkonnahaiguste põhjustajaid, mis tapab ühe inimese iga 33 sekundi järel. Kui tahad mõista oma vaenlast, pead teadma, kuidas ta välja näeb,» ütles uuringu kaasautor dr Alan Remaley, kes juhib NIH rahvuslikku südame-, kopsude- ja vereinstituudi laborit.

Varem ei olnud teadlastel võimalik visualiseerida LDLi struktuuri ega seda, mis juhtub, kui see seondub LDLR-iga. Tavaliselt algab LDLi eemaldamine verest pärast selle seondumist retseptoriga. Kuid geneetilised mutatsioonid võivad seda protsessi häirida, põhjustades LDLi kuhjumist veres ja arterite ummistumist naastudega, mis viib ateroskleroosi ja südamehaigusteni.

Uues uuringus kasutasid teadlased kõrgtehnoloogilisi meetodeid, sealhulgas krio-elektronmikroskoopiat, et saada täpsem ülevaade LDLi ja LDLRi koostoimest. Lisaks kasutasid nad tehisintellekti toel töötavat tarkvara, et modelleerida LDLi struktuuri ja kaardistada teadaolevaid geneetilisi mutatsioone, mis põhjustavad LDLi taseme tõusu.

Leiti, et paljud mutatsioonid, mis takistavad LDLi ja LDLRi ühendust, on seotud päriliku haigusega nimega familiaarne hüperkolesteroleemia (FH). See seisund takistab organismil LDLi omastamist rakkudesse, mistõttu LDLi tase veres püsib väga kõrge ning noortel inimestel võivad tekkida varajased südameinfarktid. Haigusega seotud mutatsioonid paiknesid kindlates LDLi piirkondades.