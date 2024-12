31-aastane ema sai ootamatu rinnavähi diagnoosi: mammograafia ei näidanud midagi

Halpini haigus on tänu intensiivsele ravile nüüd kontrolli all, kuid tema lugu on meeldetuletus, et keha signaale ei tohi alahinnata. Kuigi mammograafia on tõhus meetod rinnavähi tuvastamiseks, võivad kasvajad jääda märkamata, eriti tiheda rinnakoega naistel, kirjutab Medical Daily.