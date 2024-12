AITA ELADA Kevin, Ralf ja Henri vajavad ränga haigusega võitlemiseks abi

Kevin (13), Ralf (15) ja Henri (7) võitlevad iga päev väga raske haiguse, Duchenne`i lihasdüstroofiaga. Vaprate poiste suurim unistus on ka edaspidi saada elu hoidvat ravi, kuid tarvilikud ravimid on ülikallid, maksavad sadu tuhandeid eurosid aastas, ning ilma annetajate abita jäävad need poiste jaoks kättesaamatuks.