Kaalutõus pärast 35. eluaastat suurendab selle vähi tekkeriski

Hiljutine uuring, avaldatud ajakirjas Cancer Biology & Medicine, toob esile, et kehakaalu tõus pärast 35. eluaastat võib oluliselt suurendada naiste rinnavähi riski. Teadlased leidsid, et kaalutõus just hormonaalsete muutuste perioodil, nagu menopausieelne aeg, on rinnavähi tekkeriskiga tugevalt seotud.