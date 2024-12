Uuringus selgus, et enim pikendavad haigena elatud aastaid vaimse tervise ja sõltuvushäired ning lihasluukonna haigused. Samuti on haigena elatud aastate hulk Ameerika Ühendriikides kasvanud: kui 2000. aastal oli see näitaja 10,9 aastat, siis 2024. aastaks on see tõusnud 12,4 aastani. Naised elavad meestest haigena keskmiselt 2,6 aastat kauem – vastavalt 13,7 ja 11,1 aastat.

Maailma keskmine haigena elatud aastate arv on uuringu kohaselt 9,6 aastat, mis on tõusnud võrreldes 2000. aastaga, mil see oli 8,5 aastat. Austraalia on USA-l tihedalt kannul 12,1 aastaga, Uus-Meremaa elanikel on see näitaja 11,8 aastat. Suurbritannias ja Põhja-Iirimaal elatakse haigena keskmiselt 11,3 aastat.