TAI: Nikotiinist aitab? Ole valmis alustama uut aastat nikotiinivabalt!

Nikotiinisõltuvusse jääda on lihtne, sellest vabanemine võib olla küllaltki keeruline protsess. Eduka loobumise üks olulisimaid komponente on isiklik motivatsioon, mis võib olla väga erinev. Kes tunneb muret tervise, kes välimuse pärast, keda häirib katkendlik uni, keskendumisraskused või võimetus oma sportlikku potentsiaali realiseerida – nüüd on hea võimalus loobumise otsus teha ja kontroll oma elu üle tagasi võtta.

Kampaania juhtmõte «Mulle aitab!» peegeldab nikotiinitarvitamise erinevaid negatiivseid mõjusid, millest loobumise abil võitu saada soovitakse.

«Nikotiinist loobumiseks sobib iga päev, kui oled selleks valmis. Otsuse loobuda peab inimene ise vastu võtma. Põhjused, miks nikotiinist loobuda soovid, võiks lausa kuhugi üles kirjutada, et need tagasilangushetkedel hõlpsalt leitavad oleksid,» soovitab TAI uimastite ja sõltuvuste osakonna juhataja Anneli Sammel.

Loobumisel aitavad tubakainfo veeb ja nõustamine

Kõige parema tulemuse annab see, kui loobujal on kindel soov ning nikotiini tarvitamisest loobutakse ühekorraga. Kui vaim valmis, võib loobuda mõistagi kohe, kuid neil, kes alles valmistuvad, on hea võtta paarinädalane häälestumisperiood.

Veebilehel tubakainfo.ee on mitmeid abivahendeid tubakast ja nikotiinist loobumise toetamiseks. Sealt leiab ka loobumisplaani soovitustega toimetulemiseks esimestel päevadel, mil loobujal on kõige raskem.