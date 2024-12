Vähiliit oli tänavu suurim puuetega inimeste heaolu edendaja

«Ma usun, et paljud juba teavad, kes on see silmapaistev puuetega inimeste organisatsioon, tänu kellele liiguvad mööda Eestimaad mammograafiabuss ja mobiilsed diagnoosikabinetid, mis aitavad varakult avastada vähki. Järgmisest aastast hakkab kopsuvähi sõeluuringuid tegema vähiliidu mobiilne kompuutertomograaf/treiler. Eesti Vähiliidu saavutused panevad üllatuma, kui palju on nad suutnud 32 aasta jooksul ära teha. Soovime tunnustada Eesti Vähiliitu südamest tehtud töö eest puuetega inimeste heaolu nimel,» sõnas Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Meelis Joost tänukõnes, mis toimus Sõlm restorani pidulikul üritusel.

Eesti Vähiliidu juhatuse esimees Maie Egipt väljendas oma siirast tänu tunnustust vastu võttes. «Me ei saa üksi seda auhinda vastu võtta, kuna see on olnud mitme koostööpartneri ühine saavutus. Tervisekassaga, Tervise Arengu Instituudiga, Eesti Puuetega Inimeste Kojaga ja Viljandi haiglaga koostöö ja nende pidev toetus on olnud meie jaoks hindamatu. Ainult ühiselt tegutsedes suudame edendada vähi ennetustegevust ja vähi varajast avastamist ning läbi selle vähendada vähihaigestumist, pikendada vähipatsientide eluiga ja parandada nende elukvaliteeti. Meie jaoks on väga oluline ka see, et koos oma 14 aktiivse alaorganisatsiooniga saame pidevat psühhosotsiaalset tuge pakkuda ka oma liikmeskonda kuuluvale enam kui 2000 vähipatsiendile,» ütles Egipt.