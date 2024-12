Harvikhaigustega laste toetamiseks panid riik ja abiorganisatsioonid seljad kokku

«Harvikhaigusi põdevate laste ravi toetades oleme näinud meditsiinilisi imesid,» lausus Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Kramer. «Oleme väga tänulikud, et riik on tulnud appi ja otsustanud taotlusvooru kaudu aidata kompenseerida nende laste ravikulusid, kelle ravim ei ole veel Tervisekassa nimekirja jõudnud. Ühiselt pingutades oleme tugevad ja päästame elusid.»

Eestis on hinnanguliselt 70 000–100 000 inimest, kes on mõjutatud mõnest harvikhaigusest. Euroopa Liidu tasandil loetakse haigust haruldaseks, kui see esineb kuni viiel inimesel kümnest tuhanest. Haruldastest haigustest 80% põhjus on geneetiline.