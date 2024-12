AVASTUS Toataim suudab vaigistada valu

Harilik luuderohi (Hedera helix) on tuntud kui aiakahjur või atraktiivne toataim, mis võib tekitada allergilisi reaktsioone ja nahaärritust. Kuid nüüd on avastatud, et see on väga tõhus valusignaalide blokeerimisel, kuna selles olev aine tungib ühte olulisemasse valuretseptorisse.