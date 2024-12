Positiivsetel inimestel on üks oluline erisus

Norra teaduse ja tehnikaülikooli (NTNU) psühholoogia osakonna professor Hermundur Sigmundsson selgitab, et inimesed, kes usuvad oma edusse, on märksa kirglikumad ja sihikindlamad kui need, kellel selline usk puudub. Sigmundsson on aastaid uurinud, mis aitab inimestel oma eesmärke saavutada. Nüüd tegi ta koostööd Monika Hagaga NTNU õpetajakoolituse osakonnast.