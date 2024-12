Eestis said 12 000 meest eesnäärmevähi riskipõhise sõeluuringu kutse

Eesnäärmevähi varase avastamise uuringus uurime uudset riskipõhist lähenemist varasele avastamisele, mis erineb juba käimasolevatest sõeluuringutest. Uuringu eesmärk on hinnata, kas Eestis on võimalik teha sõeluuringut, milles võetakse arvesse meeste individuaalset riski haigestuda eesnäärmevähki. Käimasolev uuring aitab selgitada välja mehed, kellel on suurenenud risk eesnäärmevähki haigestuda, vähendades samal ajal madala vähiriskiga meestel tehtavaid ebavajalikke diagnostilisi ja raviprotseduure. See aitab ära hoida nende protseduuridega kaasnevaid tarbetuid terviseriske. Ühtlasi hindame nii meeste kui ka tervishoiusüsteemi valmisolekut taolise sõeluuringu rakendamiseks.

Miks on vaja tegutseda, enne kui seis muutub hulluks?

Kui emakakaelavähi ja soolevähi sõeluuring on suunatud vähieelsete muutuste avastamisele ja ravile, et vähi teke ära hoida, siis varasele avastamisele suunatud sõeluuringute eesmärk on diagnoosida juba tekkinud pahaloomuline kasvaja võimalikult varases staadiumis, et saavutada tõhusa ja vähem kõrvaltoimeid põhjustava raviga paremad ravitulemused. «Kõige pikaajalisem varasele avastamisele suunatud sõeluuring Eestis on rinnavähi sõeluuring. Hiljuti kaitstud doktoritöö tulemused näitavad, et sõeluuring on aidanud märgatavalt vähendada rinnavähi suremust, hoolimata tagasihoidlikust osalusmäärast,» kommenteeris TAI teadusdirektor Kaire Innos.