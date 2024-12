Liigne joomine, eriti pühade ajal, võib põhjustada niinimetatud «pühadesüda» – südame rütmihäireid, mille tagajärjeks on ebaregulaarne südamerütm või südamepekslemine. See võib avalduda ka tervetel inimestel, kuid on eriti ohtlik südamehaiguste, kõrge vererõhu või uneapnoega inimestele. Lisaks suurendab pühadesüda insuldi, südameinfarkti ja trombide riski.