Tartu Ülikooli doktoritöö hoiatab diabeediga patsiente ateroskleroosi varjatud ohust

Doktoritöö autor, Tartu Ülikooli Kliinikumi sisehaiguste arst Kati Kärberg ütles, et 2. tüüpi diabeet on kiiresti leviv krooniline haigus, mis põhjustab mitmeid tõsiseid veresoonkonna tüsistusi, mistõttu on selle haigusega patsientidel suurenenud risk ateroskleroosi tekkeks. Eestis diagnoositi 2022. aastal 5397 uut teise tüübi diabeedi juhtu ja see trend on alates 2016. aastast püsinud stabiilsena.