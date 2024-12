Kui palju peaks päevas vett jooma ja miks see vajalik on?

Selge on aga see, et vee puudus kahjustab tervist: dehüdratsioon on seotud krooniliste haiguste ja lühema elueaga. Maailma Terviseorganisatsioon soovitab sõltuvalt kliimavööndile tarbida meestel 3,2 ja naistel 2,7 liitrit vett päevas, kuid vajadus sõltub individuaalsest olukorrast.