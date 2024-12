Tervisekassa toetab harvikhaiguste patsiente järjest suurema panusega

Harvikhaiguste taotlusvoorud annavad lisatuge

Et abikäsi ulatuks kaugemale kui Tervisekassa võimalused, on riik loonud harvikhaiguste taotlusvoorud, mis aitavad katta kulutusi neile ravimitele ja teenustele, mida ravikindlustus ei kata. Sotsiaalministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) viisid sügisel läbi taotlusvooru, mis on mõeldud harvikhaigustega laste ja lapseeas alanud harvikhaigusega täiskasvanute abistamiseks. 2024. aasta taotlusvooru suurus oli 4,2 miljonit eurot.

«Harvikhaigusi põdevate laste ravi toetades oleme näinud meditsiinilisi imesid, kus uus ravim on muutnud lapse elukvaliteeti kardinaalselt ning laps saab tänu ravimile hakata elama täisväärtuslikku elu. Tänu headele annetajatele on Tallinna Lastehaigla Toetusfond tasunud harvikhaigustega laste ravi eest üle kahe miljoni euro. Oleme väga tänulikud, et Tervisekassa on võtnud mitme ravimi eest tasumise enda kanda, kui ravimi tõhusus on kinnitust saanud. Oleme väga tänulikud, et ka riik on tulnud appi ja otsustanud Sotsiaalministeeriumi kaudu aidata kompenseerida nende laste ravikulusid, kelle ravim ei ole veel Tervisekassa nimekirja jõudnud. Ühiselt pingutades oleme tugevad ja päästame elusid,» ütles Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Kramer.