Uuringus osales 1232 inimest, kellel oli suur südamehaiguste risk, kuid kes uuringu alguses polnud haigestunud. Osalejad järgisid Vahemere dieeti, mis on rikas oliiviõli, köögiviljade, puuviljade, pähklite ja kala poolest ning vähese suhkrusisaldusega. Uuringus mõõdeti uriinist viinhapet, mis on viinamarjades ja veinides leiduv aine, et hinnata veini tarbimist.