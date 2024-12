OHUTU RAVI Mis on ravimiskeem ja kellele on see mõeldud?

Võtame näiteks olukorra, kus sama toimeaine või ravimi jaoks on inimesele eri aegadel kirjutatud mitu retsepti. Inimestele on võimalik retsepte kirjutada ka väga pikaks ajaks, maksimaalselt 540 päevaks, ning üsna tavaline on see, et selle aja jooksul muudab arst ravimi annustamisskeemi ehk ravimi võtmise korraldust. Kahjuks see korraldus (ehk näiteks olukord, kus patsient peab ühe tableti asemel võtma kaks tabletti korraga) juba väljakirjutatud retseptidele ei jõua, vaid jääb inimese haigusloo kirjeldusse. See tähendab, et inimese ravimitega seonduv oluline info ei pruugi ravimi väljaostmisel ja tarvitamisel olla päevakohane.

Teine olukord puudutab annulleerimata ehk tühistamata retsepte – arst küll ütleb inimesele, et seda ravimit ta enam võtma ei pea, aga võib juhtuda, et retsept jääb retseptikeskusesse alles. See tähendab, et patsiendile kirjutatakse välja uus ravim uue retseptiga, kuid probleem tekib apteegis, kus apteeker ei saa täpselt aru, milliseid ravimeid peab patsient välja ostma. Raskem juhus on see, kui ka inimene ise ei mäleta, millist ravimit ta vajab või ostab talle ravimid välja teine inimene, kellel samuti selline info puudub.