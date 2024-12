Tallinn toob koostöös Peaasi.ee-ga koolidele toeks täiendavaid psühholooge

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski sõnul on koolides täiendava psühholoogilise abi pakkumine osa õnnelike laste eelarve elluviimisest. «Meie eesmärgiks on luua lastele parim keskkond kasvamiseks ja õppimiseks, mis eeldab süsteemset tähelepanu laste ja noorte vaimsele tervisele. Just seetõttu käivitame koostöös tunnustatud partneriga uue programmi, mis parandab vaimse tervise toe kättesaadavust koolides. Oleme seadnud järgmise aasta sihiks 20 uue psühholoogi liitumise meie haridussüsteemi,» ütles Ossinovski.

Peaasi.ee keskuse juht Kadri Pahla ütles, et selline koostöö Peaasi.ee ja Tallinna linna vahel on suur samm edasi noorte vaimse tervise raskuste ennetamisel ja lisaressurss, et vähendada koolipsühholoogide töökoormust. Noorte mured saavad varem märgatud ja sekkutud, et nendest ei kasvaks suured raskused. Vaimse tervise nõustamine aitab noortel tulla toime erinevate raskustega nagu meeleolu langus ja ärevus, viha, suhtlusprobleemid, unehügieen ja teised vaimse tervise baasvajadused.