Uuringus leiti, millist kasu võib maiustamine südame tervisele pakkuda

Kommid. Foto on illustratiivne.

​Rootsi Lundi Ülikooli teadlaste uuring näitab, et aeg-ajalt maiustuste söömine võib olla südamele parem kui täiesti suhkruvaba dieet. Kuigi lisatud suhkru tarbimine on seotud südamehaiguste riski suurenemisega, selgus, et mõõdukas maiustamine, näiteks koogi või šokolaadi söömine, võib vähendada kardiovaskulaarsete probleemide riski.