Kas kaalulangetusravim võib põhjustada nägemiskaotust? Kahtlusi uuritakse

NAION tekib silmanärvi verevoolu vähenemise tõttu, mis võib viia ootamatu ja püsiva nägemise kaotuseni. Kuigi seisund on haruldane, on USA ja Taani teadlased leidnud, et semaglutiidi kasutajatel võib olla suurem risk seda haigust kogeda. Taani ja Norra andmebaasidest kogutud andmed viitavad sellele, et semaglutiid võib suurendada NAION-i riski 2–3 korda.