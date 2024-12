Kas siirdatud elund muudab selle saaja isiksust doonoriga sarnaseks?

Elundidoonorlus. Pilt on illustreeriv.

​Teatud elundisiirdamiste puhul on patsientide seas täheldatud kummalisi iseloomumuutusi, näiteks taimetoitlaste isu liha järele või muutusi seksuaalse eelistuse osas. 2024. aasta uuring seab kahtluse alla senised arusaamad mälust ja identiteedist, pakkudes, et organid võivad kanda mälestusi ja emotsioone. See tõstatab mitmeid eetilisi ja filosoofilisi küsimusi elundisiirdamise kohta.