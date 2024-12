Teadlased: lastele muinasjuttude lugemine aitab õpetada, miks hea uni on oluline

Näiteks Lumivalgeke toob esile kehva une päevased tagajärjed, mis võivad tuleneda obstruktiivsest uneapnoest. See on levinud lühikese kasvuga seotud seisundite puhul. Tagajärgedeks võivad olla ärrituvus (Toriseja), väsimus (Unimüts) ja nõrgemad sotsiaalsed oskused (Arake), kirjutavad autorid. Samuti võivad unevaeguse tõttu esineda tähelepanuprobleemid ja sõnaosavuse vähenemine, mis võivad selgitada Dr Targa kõneprobleeme.

Samas võib Aevastaja allergiate kõrval olla tema hingamisteede obstruktsiooni põhjuseks ka unevaegus, mis on vähendanud immuunsust ja teinud ta vastuvõtlikumaks hingamisteede haigustele.

Muinasjutus Printsess ja hernetera viitavad printsessi unetud ööd võimalikele autismispektri häiretele, märgivad autorid. Sensoorne tundlikkus ja unehäired, eriti unetus, on selle seisundi puhul sageli esinevad probleemid.

Kuldkihar ja kolm karu rõhutab tervisliku une saavutamisel keskkonnatingimuste tähtsust. Autorid märgivad, et mugav voodi, mitte liiga kuum ega liiga külm tuba, mis on "täpselt paras" ja pime ning vaikne, on ideaalne.