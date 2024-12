Selline üksindus aitab patareisid kõige paremini laadida

Need tulemused on olulised, kuna üksindus mängib olulist rolli sotsiaalse sidususe loomisel, mis on inimese tervise seisukohalt oluline tegur. USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse (CDC) andmetel on tugevad sotsiaalsed sidemed seotud pikema eluea, parema vaimse tervise ja väiksema raskete haiguste, sealhulgas südamehaiguste, insuldi ja dementsuse riskiga. Uuring avaldati ajakirjas PLOS One.