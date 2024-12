USA esimene ränk linnugripi juhtum inimesel tõukab ettevaatusele

USAs tuvastati esimene raske inimesele levinud H5N1 linnugripijuhtum, kui Louisiana osariigis hospitaliseeriti patsient, kellel on raske hingamisteede haigus. USA Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskuse (CDC) teatel puutus patsient kokku haige või surnud kodulinnukarjaga oma koduõuel, mis ei ole osa kommertspõllumajandusest. Patsient, kes on üle 65-aastane ja kellel on kaasuvad haigused, on kriitilises seisundis.