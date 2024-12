UURING Kohv võib lisada nii mitu tervena elatud aastat

Kohv on tõenäoliselt maailma populaarseim jook, mida tarbitakse igapäevaselt hinnanguliselt kaks miljardit tassitäit. Aastate jooksul on uuritud kohvi võimalikke positiivseid ja negatiivseid tervisemõjusid. Uus ülevaateuuring, mille viisid läbi Coimbra ülikooli teadlased ja mida rahastas kohviteaduse teabekeskus, väidab, et regulaarne kohvijoomine võib lisada inimese elule keskmiselt 1,8 aastat tervena elatud aega, vahendab Medical News Today.