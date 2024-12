Ligi pooled uuritud väikelastele mõeldud toidulisandid ei vastanud nõuetele

«Eesti toitumisuuringu kohaselt on multivitamiinid- ja mineraalained peamised toidulisandid, mida tarbitakse. Kui varem on meie proovivõtukava olnud suunatud täiskasvanutele, siis sel aastal olid fookuseks kõige tundlikuma sihtrühma ehk imikute, väikelaste ja laste toidulisandid. Kontrollisime eelkõige multivitamiine- ja mineraalained, kuid ka teisi populaarseid toidulisandeid. Jätkame sama toidulisandi grupi ja sihtrühmaga osaliselt ka järgneval aastal, et tuvastada, kas olukord on parenenud,» selgitas Allika.