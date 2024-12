Kullerid alustavad apteegist kauba abivajajani toimetamist

Benu kaubamärgi frantsiisijuhi Rainer Kaseväli sõnul on koostöö kulleritega suunatud just kiiremate vajaduste katmisele. «Külmetushooajal on paljude inimeste jaoks oluline saada vajalikud tervisetooted kiiresti kätte – olgu selleks köhasiirup, kurgupastillid, vitamiinid, inhalaator, termomeeter või kuumad joogid,» loetles ta.

Pilootprojekti käigus selgus, et klientide seas on kõige populaarsemad just külmetuse vastu võitlemiseks mõeldud tooted, samuti kiireks abiks vajalikud esmaabivahendid nagu plaastrid ja antiseptikumid ning külmaspreid. Samuti on piloot näidanud nõudlust delikaatsemate toodete järele, näiteks nagu hemorroidide ravivahendid ja rasedustestid.